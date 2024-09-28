السبت 28 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 47 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 47000   طن بضائع و653  شاحنة و112 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 55500  طن بضائع و457 شاحنة و99 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41500  طن بضائع 196 شاحنة و13 سيارة.


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وWASA EXPRESS  وغادرت السفينة MANTA NIGAR علي متنها 35000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة أمل.

 كما تم تداول 3000 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة  .

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة DALAL QUEEN على متنها 2000 طن مواد غذائية الي السودان.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي حركة الواردات هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الوارد حركة الصادرات

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