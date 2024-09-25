الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع و648 شاحنة و77 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و275 شاحنة و43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500  طن بضائع 373 شاحنة و34 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة POS PROOK بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين  امل ودليلة، كما تم تداول 2300 طن بضائع و270شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكبا بموانيها الاربعاء  25 سبتمبر 2024.

 

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