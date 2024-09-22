استدعاء زوجة فرد أمن أنهى حياته شنقا في أوسيم
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء فرد أمن حياته بطريقة مأساوية عن طريق شنق نفسه بالسقف بمنطقة أوسيم، بسبب خلافاته المستمرة مع زوجته.
وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء زوجته وأسرته للاستماع لأقوالهم، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
فرد أمن ينهي حياته بالجيزة
بدأت الواقعة المأساوية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي قسم شرطة أوسيم بلاغا بوجود جثة لشخص متوفي داخل شقة بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة “علي ع”، 40 سنة، معلق بحبل من رقبته في جنش بالسقف، وتم إنزال الجثمان، وبعمل التحريات تبين قيامه بالتخلص من حياته شنقا بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف، بسبب خلافات بينهما وبين زوجته.
وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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