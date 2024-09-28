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رياضة

الأهلي يخسر السوبر الإفريقي للمرة الثانية علي التوالي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

خسر النادي الأهلي  كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي عقب خسارة لقب نسخة 2024 أمام الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض. 

وكان الأهلي خسر لقب 2023 أمام اتحاد الجزائر بهدف نظيف بعد غيابه عن مباراة السوبر نسخة 2022.

وتعد هزيمة نسخة 2024  في نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك هي الثانية للأهلي على التوالي بعد الهزيمة أمام اتحاد الجزائر في نسخة 2023.
  
ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة برصيد 8 ألقاب متفوقا على الزمالك أقرب ملاحقيه برصيد 5 ألقاب.

 

وغاب لقب السوبر الإفريقي عن الأهلي منذ فوزه بنسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.

 

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