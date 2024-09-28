إصابة عامل في مشاجرة بالشوم بسوهاج

شهدت مدينة المنشاة إحدى مدن محافظة سوهاج مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة نتيجة خلافات الجيرة أصيب على إثرها عامل في الأربعين من عمره بجرح بالرأس واشتباه كسر في الجمجمة نقل إلى المستشفى المركزي.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث المنشأة بنشوب مشاجرة طرفيها كل من: "طرف أول".

رفعت م ب ع - 42 سنة عامل مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بعظام الجمجمة" وعدد "2" آخرين.

"طرف ثان"- نبيل ف ف س- 54 سنة عامل – وعدد "2" آخرين الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

القوة الأمنية تتمكن من فض المشاجرة وضبط طرفيها

وقد تمكنت القوة الأمنية من فض المشاجرة وضبط طرفيها وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة لتتولى التحقيقات.