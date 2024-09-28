السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد لغة عربية بالتربية والتعليم

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو
ads

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، الامتحان الإلكتروني  للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

 

تعليمات دخول الإختبارات الإلكترونية 

وسيعقد الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات ووضع الجهاز تعليمات دخول الإختبارات تضمنت:

  • الدخول من البوابة الخلفية للمركز شارع عبد الرحمن أبو زهرة.
  • الحضور قبل بدء الامتحان بساعتين على الأقل.
  • الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.
  • لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ولا يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان لأي سبب كان.
  • لا يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات واي أجهزة اتصالات حتى لو كانت مغلقة.
  • يشمل الامتحان الإلكتروني (الكفايات السلوكية والنفسية – الكفايات اللغوية (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية)- الكفايات المعرفية والتكنولوجية - الكفايات التربوية - كفايات التخصص).

ويرجى احضار المستندات أصل + صور  في ملف بلاستيك شفاف حرف L مرتب بها المستندات التي تم إرفاقها علي بوابة الوظائف الحكومية وقت تقديم الإعلان مرتبة كما يلي (الرقم القومي- الموقف من الخدمة.

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإختبارات الإلكترونية التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الحكومية مركز تقييم القدرات والمسابقات وظائف معلم مساعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

وفد من التنظيم والإدارة يزور عدة مؤسسات في واشنطن

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 34 ألف استفسار وشكوى

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجامعة الأقصر

"التنظيم والإدارة" ينتهي من دراسة منح حافز التميز العلمي لبعض موظفي 11 جهة

الأكثر قراءة

جوميز يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي

ما السيناريوهات المتوقعة في حال تأكيد اغتيال نصر الله؟

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي

رضا عبد العال: كولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي أمام الزمالك

مجلس الزمالك يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد جائزة المليون ونصف دولار

سهرانين للصبح، استمرار احتفالات الزملكاوية بكأس السوبر الإفريقي (فيديو وصور)

شاهد، ماذا فعل جمهور الزمالك مع 3 أهلاوية بميت عقبة؟

منوعات

المزيد

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية