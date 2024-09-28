ساب العروس، عريس زملكاوي يحتفل في ميت عقبة بالسوبر (فيديو)

احتفل عريس من جمهور الزمالك بالفوز بكأس السوبر الإفريقي مع الجماهير الموجودة في منطقة ميت عقبة.

ورصدت عدسة فيتو ترك العريس الذي كان يمر بزفته مع العروس داخل السيارة، وحمله جماهير الزمالك للاحتفال معه بفوز ناديهم.

شهدت منطقة ميت عقبة، منذ قليل، احتفالات جماهير الزمالك أمام مقر القلعة البيضاء، فرحًا بالفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

ورصدت عدسة فيتو إطلاق إحدى السيدات الزغاريد، فيما احتفل آخرون بالشماريخ والألعاب النارية.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق كأس البطولة وسط احتفال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة،واضاع وسام ابو علي ركلة الجزاء الاخيرة للاهلي.

وللزمالك احرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولي، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.