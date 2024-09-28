وائل جمعة يفتح النار على كولر والشناوي

علق وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، على فوز الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب المارد الأحمر بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

وهاجم وائل جمعة طريقة تعامل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مع اللقاء وأنه سبب التراجع في الشوط الثاني بسبب توظيفه للاعبين في الملعب، وأعطى الأفضلية للزمالك بوسط الملعب".

وتابع: أداء الشناوي خلال المباراة لم يكن مقنعًا بالنسبة لي، أكثر من كرة سقطت من يده، وأخطأ والمفترض أنه الحارس الأول لمنتخب مصر".



وأكمل: "كرة الهدف رد فعله كان سيئًا جدًا، والخطأ من البداية كان عند يحيى عطية الله عندما لعب الكرة بالكعب، كان عليه أن يخرجها من الملعب.



واختتم: "حسين الشحات وبيرسي تاو كانا يلعبان على الخط، مع دوافع الزمالك جعلهم يظهرون بهذا الأداء في الشوط الثاني.

ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق كأس البطولة وسط احتفال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.