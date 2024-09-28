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ثقافة وفنون

فريدة سيف النصر لأحمد العوضي: ألف سلامة عليك حد يطمنا

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

كتبت الفنانة فريدة سيف النصر عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورًا تتساءل فيه عن حالة الفنان أحمد العوضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

 

الحالة الصحية لأحمد العوضي 

وكتبت: "أحمد العوضي سلامتك يا خويا
العين حق، يخرب بيت السوشيال ميديا اللي خلت عيون مبحلقة ما بتخافش الله بدل ما تصلي على رسول الله وتقول ماشاء الله.. لااااااااا تغل وتشر في نفسها وتتمنى زوال النعمة.. وطبعًا دول ما عندهمش استعداد يشتغلوا مش فاضيين.. إزاي تفوتهم لمحة ولا حفلة فرح ولا لبس ولا بيت أو أكل  ونجاح لحد أي حد ولا حتى أطفال يخرب بيوتكم مش عايزين يسموا بالله وتقول له قول الله أكبر ما يقولش.. همَّ قاصدين وهات يا شتيمة وشماتة وانتقاد وكراهية ونقد غريب حتى المتطلقين خايفين ليرجعوا فيهزَّءوهم.. واللي متجوزين مش عاجبهم لازم يطلقوهم... والشغل ده يقرف والشغل ده حلو حسب مزاجهم المزعج المنفسن.. الحمد لله إنهم قلة وفي غيرهم بيسمي ويصلي.. حتى العيل ضاضا ما فلتش منهم حتى جدته بيتهموها أنتم شياطين".

والناس عماله ترحل ودول ولا همَّ هنا مش بعيد بيحسدوا شكل المدفن مثلًا آه والله قرأت تعليق شوفوا المدافن أهو كده يا بلاش.. إلهي تندفنوا في قصور بس يلا فارقونا.. كارهين كل حاجة وهمَّ همَّ اللي هتلاقيهم بيكرهوا الحيوانات.. إيه ده أنتم بتأكلوهم طيب ما تأكلوا بني آدمين.. إيش عرفك يا حزين يا كئيب.. إن اللي عنده رحمة لحيوان مش هيرحم إنسان.. تعبت منكم وزعلانة علشانكم دخلتكم القبر هتبقى ليلة... الله أعلم بيها.. العين حق بحلقوا بس صلوا عالنبي حرام عليكم... العين حق.. العين.. حق...

وأضافت الحمد لله.. تيجي في شغل في ستين داهية... لكن؟

وتابعت: سلامتك سلامتك سلامتك أحمد العوضي.. سلامتك. أحمد العوضي سلامتك.. طمنونا. الله أكبر كبيرًا.. يسلمك يا خويا يا رب".

 

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