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أخبار مصر

اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تبدأ "أسبوع الدعوة الإسلامي" اليوم

أسبوع الدعوة الإسلامي
أسبوع الدعوة الإسلامي في الأزهر، فيتو
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تنطلق اليوم السبت، أولى فعاليات "أسبوع الدعوة الإسلامي– رؤيةٌ إسلاميَّةٌ في قضايا إنسانيَّةٍ"، الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية،  عقب صلاة المغرب بالجامع الأزهر، خلال الفترة من السبت 28 سبتمبر القادم وحتى الأربعاء 2 أكتوبر، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،" بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

أسبوع الدعوة الإسلامي في الأزهر

وتهدف اللقاءات إلى إعداد خريطة فكرية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه الفكرية والعقدية والاجتماعية، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق والمُثُل العليا في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف.

 

الأزهر حامل لقاء الوسطية

ويُعقد غدا السبت اللقاء الأول تحت عنوان: (الأزهر حامل لقاء الوسطية)، بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، حول أهمية بناء الإنسان، ويحاضر في اللقاء  الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة.

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مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان شيخ الأزهر مجمع البحوث الإسلامية

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