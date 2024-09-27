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أخبار مصر

مشاركة واسعة لقطاعات الأزهر في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

قيادات الأزهر الشريف
قيادات الأزهر الشريف
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عقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الاجتماع الأول مع ممثلي قطاعات الأزهر؛ للوقوف على أعمال الخطة التنفيذية في صيغتها النهائية التي تعمل عليها هذه القطاعات ممثلة في: جامعة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، الجامع الأزهر، مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الوعي بالقضايا السكانية والتنموية، بما يعزز استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية سيما ما يتعلق منها بالمبادرة الرئاسية التي أطلقت مؤخرًا بعنوان: «بداية جديدة لبناء الإنسان».

مشاركة قطاعات الأزهر في مبادرة بداية 

ناقش الاجتماع الأنشطة التي يتم تنفيذها من كل قطاع في ضوء المحاور المتعلقة بالتعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للسكان والتنمية بوازرة الصحة وغيره من مؤسسات الدولة على مستوى جهود التوعية بالقضايا السكانية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المجتمعية.

ويشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المتنوعة في رفع الوعي المجتمعي بأعمال وأنشطة بأساليب نوعية تقوم في الأساس على البناء المعرفي والفكري السليم للإنسان، تحصينا له من ٱفات العقل وضلالات الفكر، على نحو يسهم في بناء الإنسان ويصون الأوطان، ويحقق تناقل الوعى بالقضايا المجتمعية ثقافة بين أفراد المجتمع بأكمله، باختلاف أجناسهم وألوانهم، وتباين مشاربهم  وأفكارهم.

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الأزهر الشريف الاستراتيجية الوطنية للسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية الجامع الأزهر الدكتور محمد الضويني المجلس القومى للسكان المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية مجمع البحوث الإسلامية

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