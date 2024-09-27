جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال طلابها في العام الجامعي الجديد

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد، حيث تستقبل الجامعة الطلبة بمختلف كلياتها وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.



وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل يجري على قدم وساق وفقًا للخطة الشاملة، التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلبة بداية من الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه سيتم توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية مع بدء العام الدراسي، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى استعداد المدن الجامعية على اكمل وجه والعمل بكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلبة وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد لعدد من المباني وقاعات الاستذكار، وكذلك المطعم ودورات المياه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغتربين، وخلق أجواء مناسبة لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.



ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بجاهزية المستشفى الجامعي ومستشفي الطلبة لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى.



وطالب "دسوقي"، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلبة للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

ايضاُ، تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلبة، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها، لتنفيذ أنشطة توفر للطلبة الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.