الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الأقصر: الدولة المصرية تولي اهتماما بصحة المرأة والطفل والأجنة قبل الولادة

أثناء المؤتمر، فيتو
أثناء المؤتمر، فيتو

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح المؤتمر السنوي الـ27 لمركز أسيوط لأطفال الأنابيب والحقن المجهري برئاسة الدكتور مؤمن كامل أستاذ واستشاري أمراض النساء كلية الطب جامعة أسيوط، والذي يستمر لمدة يومين.

 

كلية الطب جامعة أسيوط

رحب نائب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر ونقل تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لجميع الضيوف متمنيًا لهم طيب الإقامة على أرض الأقصر أرض الحضارة والتاريخ، مؤكدًا  أن محافظة الأقصر من المحافظات المحظوظة طبيا لأنها من المحافظات التى تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وشدد على أهمية هذه المؤتمرات كنوع من أنواع السياحة ودعم المحافظة لكافة أشكال السياحة التى تدعم الاقتصاد السياحى والعلاجى والاقتصاد الصحي بمفهومه الأشمل، هذا بالإضافة إلى  السياحة الثقافية التى تعتمد عليها محافظة الأقصر في الأساس بخلاف أشكال الاقتصاد الأخرى بالمحافظة كالزراعة والصناعة.

وأضاف نائب محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولى اهتمام خاص بصحة المرأة والطفل بل وحتى الأجنة قبل الولادة من خلال العديد من المبادرات التي اطلقتها الحكومة لصحة السيدات واطفالهم مثل  مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرات القضاء على الفيروسات، مشيرًا لأهمية الفحص ما قبل الزواج والقضاء على بعض العادات السيئة.

وخلال المؤتمر وجه نائب محافظ الأقصر كلمتة لأطباء أمراض النساء بأهمية تقليل نسب الولادة القيصرية كي لا تتحول لثقافة وظاهرة، واختتم حديثه بالترحيب بأي فكرة أو مقترح من المتخصصين تكون قابلة للتنفيذ للنهوض بصحة المرأة.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر والدكتورة ناهد محمد مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفرع الأقصر والدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء السابق والدكتور حمدي حسين نائب رئيس جامعة الأقصر السابق ولفيف من أطباء النساء والتوليد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر نائب محافظ الاقصر الحقن المجهري أطفال الأنابيب مؤتمر الطب كلية الطب جامعة اسيوط

مواد متعلقة

مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله في الأقصر

مصرع شاب بصعق كهربائي أثناء عمله بفندق عائم في الأقصر

بمجسمات توت عنخ آمون ونفرتيتي، جامعة الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

الأكثر قراءة

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الداخلية تعلن استشهاد ضابط بمديرية أمن أسوان ومصرع عنصر شديد الخطورة

انهيار عقار بحدائق القبة والحماية المدنية تبحث عن مصابين

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

أديبايور: أعرف الزمالك منذ الصغر ومحمد صلاح أسطورة إفريقية

كيلو الشيري وصل 200 جنيه، نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار الطماطم

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط أنباء عن رشقة صاروخية ضخمة (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية