نائب محافظ الأقصر: الدولة المصرية تولي اهتماما بصحة المرأة والطفل والأجنة قبل الولادة

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح المؤتمر السنوي الـ27 لمركز أسيوط لأطفال الأنابيب والحقن المجهري برئاسة الدكتور مؤمن كامل أستاذ واستشاري أمراض النساء كلية الطب جامعة أسيوط، والذي يستمر لمدة يومين.

كلية الطب جامعة أسيوط

رحب نائب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر ونقل تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لجميع الضيوف متمنيًا لهم طيب الإقامة على أرض الأقصر أرض الحضارة والتاريخ، مؤكدًا أن محافظة الأقصر من المحافظات المحظوظة طبيا لأنها من المحافظات التى تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وشدد على أهمية هذه المؤتمرات كنوع من أنواع السياحة ودعم المحافظة لكافة أشكال السياحة التى تدعم الاقتصاد السياحى والعلاجى والاقتصاد الصحي بمفهومه الأشمل، هذا بالإضافة إلى السياحة الثقافية التى تعتمد عليها محافظة الأقصر في الأساس بخلاف أشكال الاقتصاد الأخرى بالمحافظة كالزراعة والصناعة.

وأضاف نائب محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولى اهتمام خاص بصحة المرأة والطفل بل وحتى الأجنة قبل الولادة من خلال العديد من المبادرات التي اطلقتها الحكومة لصحة السيدات واطفالهم مثل مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرات القضاء على الفيروسات، مشيرًا لأهمية الفحص ما قبل الزواج والقضاء على بعض العادات السيئة.

وخلال المؤتمر وجه نائب محافظ الأقصر كلمتة لأطباء أمراض النساء بأهمية تقليل نسب الولادة القيصرية كي لا تتحول لثقافة وظاهرة، واختتم حديثه بالترحيب بأي فكرة أو مقترح من المتخصصين تكون قابلة للتنفيذ للنهوض بصحة المرأة.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر والدكتورة ناهد محمد مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفرع الأقصر والدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء السابق والدكتور حمدي حسين نائب رئيس جامعة الأقصر السابق ولفيف من أطباء النساء والتوليد.