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رياضة

الدوري السعودي، القادسية يتقدم على أهلي جدة بهدف أوباميانج في الشوط الأول

فريق أهلي جدة، فيتو
فريق أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة القادسية السعودي ضد أهلي جدة بتقدم القادسية بهدف نظيف، في المباراة المُقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي “دوري روشن 2024 - 2025”.

هدف القادسية سجله أوباميانج في الدقيقة 42 من اللقاء 

تشكيل القادسية أمام أهلي جدة

وأعلن الإسباني جوزيه ميجيل جونزاليز، المدير الفني لفريق القادسية تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مباراته أمام أهلي جدة وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

الدفاع: جهاد ذكري - ناتشو - جاستون ألفاريز - نيثان.

الوسط: إيكي فيرنانديز - إيكير ألمينيا - حسين القحطاني - كاميرون.

الهجوم: أوباميانج - هيثم عسيري. 

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي ضد القادسية

وأعلن الألماني ماتياس يايسله عن تشكيل أهلي جدة الذي سيخوض مباراة القادسية ضد الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

الدفاع: عبدالله العمار – ديميرال – إيبانيز – علي مجرشي.

الوسط: فرانك كيسييه – الجهني – محرز.

الهجوم: فيرمينو – إيفان توني – فراس البريكان.

يُجدر بالذكر أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي قد تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات ستمنعه من المشاركة في مباراة الأهلي ضد القادسية.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

كلا الفريقين لديه نفس عدد النقاط بنفس النتائج مع فارق الأهداف، حيث يتواجد الأهلي السعودي في المركز السادس، بينما يتواجد القادسية في المركز السابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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