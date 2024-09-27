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ثقافة وفنون

أحمد فؤاد سليم والد ياسمين صبري في ضل حيطة

احمد فؤاد سليم، فيتو
احمد فؤاد سليم، فيتو

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل ضل راجل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري مع الفنان أحمد فؤاد سليم ليشارك في العمل، ويجسد شخصية والدها الذي يقف بجانبها أما زوجها.


وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان القائمون على مسلسل الأميرة  قرروا تغير اسمه ليصبج ظل حيطه، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أولي مشاهده العمل منذ أيام.

 

تفاصيل مسلسل ضل حيطه 

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.

 

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

 

 

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أحمد فؤاد سليم ياسمين صبرى ضل حيطه مسلسل ضل حيطة مسلسلات رمضان

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ياسمين صبري تدخل في خلافات مع زوجها بأحداث مسلسل ضل حيطة

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