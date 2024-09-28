20 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات جي إيه سي MZoom

ارتفعت أسعار سيارات جي إيه سي GS3 MZoom، بالسوق المصري، بالتزامن مع انطلاق صافرة العام الدراسي الجديد وتراجع مبيعات السيارات تسببت في ركود تام مما دفع الكثير من الوكلاء برفع اسعار السيارات، ومن المقرر تطبيق الزيادة خلال مطلع الأسبوع القادم.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية GS، برفع أسعار السيارات بقيمة مالية تصل إلى نحو 20 ألف جنيه ونرصدها في التقرير التالي:



أسعار جي ايه سي GS3 MZoom



أول فئة GS بسعر مليون و130 ألف جنيه بدلًا من مليون و110 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



ثاني فئة GB مليون و190 ألف جنيه بدلًا من مليون و170 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

ثالث فئة GL مليون و290 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

رابع فئة R-Style مليون و400 ألف جنيه بدلًا من مليون و380 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



مواصفات جي إيه سي GS3 MZoom

زودت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 177 حصانًا عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 270 نيوتن متر بين 1400 و4500 لفة في الدقيقة ويمكنها وفق هذه المواصفات التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 6.9 ثانية مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.

