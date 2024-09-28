السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

20 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات جي إيه سي MZoom

جي إيه سي MZoom،
جي إيه سي MZoom، فيتو

ارتفعت أسعار سيارات جي إيه سي GS3 MZoom، بالسوق المصري، بالتزامن مع انطلاق صافرة العام الدراسي الجديد وتراجع مبيعات السيارات تسببت في ركود تام مما دفع الكثير من الوكلاء برفع اسعار السيارات، ومن المقرر تطبيق الزيادة خلال مطلع الأسبوع القادم.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية GS، برفع أسعار السيارات بقيمة مالية تصل إلى نحو 20 ألف جنيه ونرصدها في التقرير التالي: 

أسعار جي ايه سي GS3 MZoom


أول فئة GS بسعر مليون و130 ألف جنيه بدلًا من مليون و110 ألف جنيه بزيادة 20  ألف جنيه.
 

ثاني فئة GB مليون و190 ألف جنيه بدلًا من مليون و170 ألف جنيه بزيادة 20  ألف جنيه.

ثالث فئة GL مليون و290 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 20  ألف جنيه.

رابع فئة R-Style مليون و400 ألف جنيه بدلًا من مليون و380 ألف جنيه بزيادة 20  ألف جنيه.
 

 

مواصفات جي إيه سي GS3 MZoom

زودت  السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 177 حصانًا عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 270 نيوتن متر بين 1400 و4500 لفة في الدقيقة ويمكنها وفق هذه المواصفات التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 6.9 ثانية مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسعار السيارات الدوريات العالمية العام الدراسي الجديد سعار السيارات لعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

ما راحش مدارس ولا اتعلم في جامعات وأول مرتب ليه 120 قرش.. صندوق أسرار الحاج محمود العربي (فيديوجراف)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي

جوميز يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

أول تعليق لنتنياهو على مزاعم إسرائيلية بمحاولة اغتيال حسن نصر الله

20 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات جي إيه سي MZoom

مش عايزين يروحوا، بالكأس والأعلام احتفالات جماهير الزمالك بالسوبر الإفريقي (فيديو وصور)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

ما راحش مدارس ولا اتعلم في جامعات وأول مرتب ليه 120 قرش.. صندوق أسرار الحاج محمود العربي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية