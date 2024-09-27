انطلاق قافلة دعوية من مسجد تل منصور بالحامول بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد تل منصور بقرية القليني والتابع لإدارة أوقاف الحامول غرب، حول موضوع: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بحضور ومشاركة الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة.

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد لقاء الجمعة للأطفال وتكريم المتميزين بالبرنامج الصيفي للطفل، وعقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد محاضرة عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.