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أخبار مصر

بعد التتويج ببطولة إفريقيا، منتخب الناشئين لليد يصل مطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، مواهب ناشئين كرة اليد مواليد 2006، بعد التتويج ببطولة أفريقيا بعد الفوز على نظيره تونس. 

حرصت سلطات مطار القاهرة الدولي، على استقبال ناشئين كرة اليد فور وصولهم علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من تونس، وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بإنهاء إجراءات الوصول بمبنى الركاب رقم 3، وحرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد علي استقبالهم فور وصولهم وسط احتفالات كبيرة، يتقدمها المزمار البلدي والورود والجماهير وأسر أبطال أفريقيا.

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2006، بقيادة مدربه محمد عبد السلام، لقب بطولة أفريقيا، مساء أمس الخميس، بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 34/29.


وحقق منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد على نظيره الجزائري بنتيجة 42-22، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين كما حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر.

يضم الجهاز الفنى محمد الألفى  المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.

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