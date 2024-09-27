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رياضة

يرافقهم حسين لبيب، حافلة فريق الزمالك تتحرك إلى إستاد المملكة أرينا لمواجهة الأهلي

حافلة الزمالك،فيتو
حافلة الزمالك،فيتو

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متجهة إلى ملعب المملكة أرينا، استعدادًا لخوض مباراة  السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وحرص كل من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسعودية، وهشام نصر نائب الرئيس، وأحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على مرافقة الفريق لملعب المباراة.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم بفندق الإقامة استعدادًا للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك 

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر". 

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن. 

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية. 

كما يسعى جوميز لتحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد تدريبه القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا. 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

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