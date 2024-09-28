أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 بمصر

سيارات شيفروليه، أشهر قليلة تفصلنا عن عام 2025، ويأمل تجار السيارات عودة حركة البيع والشراء بالسوق المصري، وكانت شيفروليه أولى الوكلاء في طرح موديلات 2025 قبل قدوم العام الجديد.

حيث طرحت شيفروليه كابتيفا موديلات 2025 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة اجمالية تبلغ 148 حصانًا وعزم دوران 255 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT. وتستهلك السيارة وقود بإجمالي 8.4 لتر لكل 100 كم.



أسعار شيفروليه كابتيفا 2025 بمصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه، كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات شيفروليه كابتيفا في السوق المصري كموديل 2025 وهي كالتالي:



يصل سعر أول فئة مليون و470 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة مليون و520 ألف جنيه.





مواصفات وسائل أمان وسلامة سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 بمصر

6 إيرباج وفرامل ABS وEBD مع تحكم إلكتروني في الثبات ESP وإيموبليزر ضد السرقة

تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وفرامل يد كهربائية.