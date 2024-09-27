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محافظ أسوان يؤدى صلاة الغائب على روح شهيد الواجب النقيب محمود جمال (صور)

صلاة الغائب على الشهيد
صلاة الغائب على الشهيد محمود جمال

 أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الغائب على روح شهيد الواجب الوطنى النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو، والذي وافته المنية خلال مطاردته لعناصر إجرامية بمنطقة الحرية.

 يأتى ذلك بعد أدائه لصلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية، وذلك وسط حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن القيادات العسكرية والتنفيذية والجامعية.

خطبة الجمعة 

 وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، والتى جاءت بعنوان " يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات".

 ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نعمل جاهدين كجهاز تنفيذي للوقوف ميدانيًا على مختلف المطالب والشكاوى الجماهيرية من خلال اللقاءات الأسبوعية أو الجولات أو غيرها من وسائل التواصل بهدف سرعة التدخل لتلبيتها على الوجه الأكمل.

أشار إلى أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي، ويتم تكثيف الجهود فى كافة قطاعات العمل العام، تواكبًا مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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