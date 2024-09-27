قرار جديد من النيابة في مصرع شاب دهسه قطار بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة البدرشين بالجيزة.
مصرع شخص أمام قطار البدرشين
تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بدائرة المركز.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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