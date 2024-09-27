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بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يستعد  النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا في نهائي كأس السوبر الإفريقي. 

ويبحث عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي عن بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة العربية السعودية “ أرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويمكنك متابعة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة أو mbc مصر أو أبو ظبي الرياضية المفتوحة، أو يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة عبر موقع فيتو الإخباري.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر". 

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن. 

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية. 

كما يسعى جوميز في تحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد تدريبه القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا. 

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