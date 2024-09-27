تداول 35 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدرت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة بيانًا عن حركة السفن والبضائع داخل الميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36651 طنا تشمل: 14982 طن يوريا و6158 طن رمل و2802 طن ذرة و1424 طن كلينكر و2485 طن ملح و6050 طن مولاس و2750 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36424 طن تشمل: 1060 طن حديد و16300 طن سكر و7250 طن فول و300 طن خشب زان و1573 طن خردة و6500 طن قمح و3441 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 659 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 17 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3022 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 113701 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 203093 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 حركة.