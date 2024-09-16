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تداول 27 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط  اليوم الإثنين  استقبالها خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت  13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة. 

حركة الصادر من البضائع العامة 


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16623 طن تشمل: 1328 طن علف و1440 طن ملح و3614 طن اسمنت و2620 طن رمل زجاجى و7621 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21934 طن تشمل: 2000 طن سكر و3000 طن حديد و9175 طن قمح و1549 طن ابلاكاش و5555 طن خردة و411 طن خشب زان و644 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 244 طن  .

 

ميناء دمياط.. فيتو

حركة الصادر من الحاويات


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 862 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 437 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4117 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99086 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218630 طنًا  .
كما غادرت  4 قطارات بحمولة إجمالية 4697 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، و3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1470 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا  و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1310 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا  2282 حركة.

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