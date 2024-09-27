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محافظات

بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، انطلاق النسخة الثانية من ماراثون يوم الصم العالمي

الشباب والرياضة بمحافظة
الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية

شهدت الدكتورة صفاء الشريف  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية انطلاق النسخة الثانية من ماراثون يوم الصم العالمي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة اليوم الجمعة ‏ والذى انطلق من أمام مكتبة الإسكندرية حتي قلعة قايتباي 

 

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كما جاء على هامش الماراثون افتتاح  معرض الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع والخاص بالمنتجات المصنعة بأيديهم.

جدير بالذكر، أن هذه الفعالية كانت مترجمة بلغة الإشارة، وجاء ذلك في إطار مشاركة رابطة الصم وضعاف السمع في العديد من المجالات لإدخال السعادة لقلوبهم.


أن الاحتفالية تعد النسخة الثانية من ماراثون اليوم العالمي للصم الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية تزامنًا مع اليوم العالمى للصم، ويشارك فى مارثون هذا العام (حتى الآن) نحو 40 نادى روتاري القاهرة والمحافظات المصرية، وبمشاركة الكثير من جمعيات ومؤسسات ومدارس الصم وضعاف السمع.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالأنشطة الخاصة بـ قادرون باختلاف والعمل علي دمجهم في المجتمع
 

يذكر ان الحدث يهدف الي تنشيط السياحة بالترويج لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية التى سينطلق منها المارثون، خصوصًا وأن جميع النوادي الروتارية حول العالم ستنقل الحدث عبر مواقعها الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها

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الشباب والرياضة الاسكندرية الدكتور صفاء الشريف

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