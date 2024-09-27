إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زويد
أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق الشيخ زويد وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زويد لتلقي العلاج.
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زويد
وأسفر الحادث عن إصابة عبد الله مهدي محمد 8 سنوات ومحمد نصير 40 سنة أصيب بكسور متفرقة بالجسد وزين مهدي محمد ٧ سنوات أصيب بجروح متفرقة بالرأس ودينا عبدالله فوزي 29 سنة أصيبت بكدمات متفرقة بالجسد ونزيف في المخ وبتول مهدي محمد سنتان وجودي مهدي محمد 9 سنوات اصيبت بكدمات متفرقة بالجسم
تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.
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