الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زويد

مستشفى العريش
مستشفى العريش

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق الشيخ زويد وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زويد لتلقي العلاج.


إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زويد 
 

وأسفر الحادث عن إصابة عبد الله مهدي محمد 8 سنوات ومحمد نصير 40 سنة أصيب بكسور متفرقة بالجسد وزين مهدي محمد ٧ سنوات أصيب بجروح متفرقة بالرأس ودينا عبدالله فوزي  29 سنة أصيبت بكدمات متفرقة بالجسد ونزيف في المخ وبتول مهدي محمد سنتان وجودي مهدي محمد 9 سنوات اصيبت بكدمات متفرقة بالجسم

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.


 

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