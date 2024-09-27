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محافظات

محافظ أسوان يفتتح مشروع الهوية البصرية "رمز النيل " (صور)

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح مشروع الهوية البصرية

 افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الهوية البصرية تحت مسمى "رمز النيل "، الذى تم تنفيذه أعلى خزان مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة، وأثناء الفعاليات التى تأتي ضمن احتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والنائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، فضلًا عن اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على المشروعات، علاوة على القيادات التنفيذية.

محافظ أسوان يشيد بالجدارية 

 وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه التجربة المتفردة التى قام بتنفيذها الفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح على ارتفاع يصل لنحو 50 مترًا، وهو ما يعكس مدى الإصرار والعزيمة لديهم لإخراج هذا العمل الفنى المتميز، ليكون بمثابة لوحة فنية تعكس أهمية المياه فى حياة الإنسان وتقدمه وحضارته وتشير إلى ضرورة الحفاظ عليها.

  وقدم شكره لكل من ساهم فى ظهور هذا العمل بدءًا من اللواء أشرف عطية المحافظ السابق، وأيضًا الفنانين أنفسهم، وكذا كل من تعاون معهم بتوفير وتسخير كافة الإمكانيات للتيسير عليهم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ليصبح هذا العمل براند لعروس المشاتى وإضافة هامة وواجهة مشرفة أمام ضيوفه وزائريه من السائحين، وأيضًا المصريين، فضلًا عن أبناء هذه المحافظة العريقة.

وعقب مشاهدة فيلم تسجيلى عن مراحل تنفيذ مشروع " رمز النيل "، أشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم بدءًا من الأسبوع القادم استكمال المرحلة الثانية للمشروع من خلال رسم الجداريات الفنية التى تحمل لوحات تعبر عن الإنسان المصرى القديم بالمعابد، والأماكن التراثية والقرى النوبية، وبناة السد العالى، ونهر النيل وذلك على 4 عمارات بطريق السادات لتكون واجهة جمالية متكاملة لاستقبال الأفواج السياحية الزائرة لمرورها بهذا الطريق الحيوي.

 

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​ أسوان الهوية البصرية الجدارية مكتبة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

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