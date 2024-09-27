السائق وراء الجريمة، تفاصيل التحقيقات في سرقة مجوهرات مذيعة بالشيخ زايد

باشرت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق في سرقة مذيعة بعد فقدانها مصوغات ذهبية من سيارتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن مذيعة بإحدى القنوات أثناء توجهها إلى أحد المطاعم الشهيرة فقدت "غويشة".

وأفادت التحقيقات بأن سائق سيارة المذيعة وراء ارتكاب الجريمة، بالاستيلاء على "غويشة" سقطت منها أثناء تواجدها بالسيارة.

القبض على سائق المذيعة بالجيزة

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق لمواجهته بما توصلت إليه التحريات وقررت النيابة العامة بالشيخ زايد حجزه 24 ساعة على ذمة التحريات حول مدى تورطه في الواقعة.

سرقة سيارة مذيعة شهيرة بها مشغولات ذهبية بالشيخ زايد

تلقت الأجهزة الأمنية بالشيخ زايد بلاغا من مذيعة شهيرة يفيد بتعرضها لواقعة سرقة متعلقاتها من داخل سيارتها الخاصة بالشيخ زايد.