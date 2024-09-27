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ثقافة وفنون

بعد "سجل يا تاريخ"، تامر حسني يتعاون مع عليم لطرح أغان جديدة

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

يستعد الفنان تامر حسني ، خلال الفترة المقبلة، لتجهيز مجموعة أغانٍ جديدة من المفترض طرحها بشكل منفرد على كافة منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

أغاني تامر حسني الجديدة 

ويتعاون تامر حسني في عدد من أغانيه الجديدة المفترض طرحها قريبا مع الشاعر محمود عليم، وذلك بعد نجاحهم سويا في أغنية سجل يا تاريخ من ألبوم عشأنجي. 

ومن ناحية أخري كان النجم تامر حسني أعرب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” عن سعادته بعد حفله الذي أقيم مؤخرا بالساحل الشمالي، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

حفل تامر حسني 

ونشر تامر حسني صورا من الحفل وعلق عليها قائلا: "تشرفت بالغناء في العيد الوطني السعودي مع الجالية السعودية الغالية على أرض مصر الحبيبة بمراسي، شرفتونا ونورتونا".

تامر حسني 

وكان تامر حسني قد انتهى مؤخرا من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “ريستارت” مع هنا الزاهد وباسم سمرة تحت قيادة المخرجة سارة وفيق.

وأكد تامر حسني أن من المقرر أن يعرض فيلمه الجديد ريستارت في عيد الفطر المبارك لعام 2025.

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