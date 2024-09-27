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اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

 يقدم لكم موقع “فيتو” جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في  نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، بمدينة الرياض بالسعودية. 

وتذاع مباراة الأهلى والزمالك في كأس السوبر الإفريقي على القنوات التالية: 

  1. “بي إن سبورت” المفتوحة بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي
  2. “إم بي سي مصر” المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض
  3. “أبوظبي الرياضية المفتوحة”
  4. “أون تايم سبورت” الأرضية
  5. “المغربية” الأرضية
  6. “الجزائرية” الأرضية

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

بث مباشر نهائي السوبر الإفريقي، ويمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة عبر عدة قنوات مفتوحة، ترددها كالتالي:

تردد قناة إم بي سي مصر

يمكنك استقبال تردد قناة MBC مصر 2 hd  على نايل سات عبر التردد 11470 واستقطاب أفقي أما معدل الترميز 27500.

ويمكن استقبال قناة أم بي سي مصر عبر التردد 11802 افقى H معدل الترميز 27500 على القمر نايل سات أيضًا

معامل تصحيح الخطأ: ¾  

 

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد: 12091  
معدل الترميز: 27500  
معامل تصحيح الخطأ: 5/6  
التعليق: فارس عوض

 

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تردد 11013

معدل الترميز 27500

ومعامل تصحيح الخطأ ⅔

التعليق: عصام الشوالي.

 

تردد قناة "بي إن سبورتس" عبر قمر نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 2/3.

معدل تردد الموجة: 8PSK

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتقام مباراة الأهلى والزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر". 

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن. 

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية. 

كما يسعى جوميز لتحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد توليه تدريب القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا. 

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