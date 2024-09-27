نموذج مشرف، محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لمدير الأمن لاستشهاد النقيب محمود جمال

قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء للواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، وأيضا لزملاء وأسرة الشهيد النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو خلال مطاردته لعناصر إجرامية بمنطقة الحرية.

وأكد محافظ أسوان على أن مصر لا تنسى أبناءها، كما أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

الشهيد ضرب نموذجا يحتذى به

أشار إلى أن الشهيد ضرب نموذجًا ومثالًا يحتذى به فى التضحية من أجل ضرب جذور الإجرام، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال، ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز فى حماية الوطن وصون مقدراته.

وثمن الدكتور إسماعيل كمال الجهود المتواصلة لأبناء الشعب المصرى من رجال الشرطة والقوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالى، راجيًا من الله عز وجل وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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