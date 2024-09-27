محافظ أسوان يبحث مع عضو "سياحة النواب" خطط تنشيط السياحة (صور)

استعرض اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع النائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، آليات العمل خلال المرحلة القادمة برؤية وفكر جديد يعتمد على فتح خطوط التواصل مع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية، لإضافة مقاصد سياحية جديدة للبرنامج السياحى الخاص بأسوان يتناسب مع التنوع فى المنتج السياحى لزهرة الجنوب وتعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والعلاجية والترفيهية والتراثية، بالإضافة إلى سياحات السفارى والصيد ومراقبة الطيور.

زيادة معدلات الحركة السياحية

ويأتى ذلك من أجل زيادة معدلات الحركة السياحية والطاقة الفندقية بمشروعات استثمارية واعدة بما يساهم فى زيادة الليالى والتدفقات السياحية لعروس المشاتى، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وعادل منيب عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن محافظة أسوان.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على حجم الإنجازات التي تشهدها المحافظة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة فى قطاعات تطوير وازدواج الطرق السريعة وإنشاء محاور وكبارى جديدة ليتم وضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحيًا وتنمويًا وإقتصاديًا وتجاريًا باعتبارها من أفضل المقاصد السياحية فى العالم.

أضاف أن ذلك يساهم فى تحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، مع تنفيذها على مراحل.

فيما أشادت نشوى الشريف بالجهود التى تبذلها المحافظة، والهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، وهو ما ساهم فى أن تصبح بانوراما جمالية متناسقة، لافتة بأن هذه الجهود تحققت أيضًا بشكل ملحوظ بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية، وخاصة ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل مصر الحضارى بكورنيش النيل، وكذا المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى جذب الحركة السياحية وزيادة الليالي الفندقية بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.