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محافظ أسوان يلتقي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد عبد الحافظ، 

 تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لتحقيق التكامل فى تنفيذ سلسلة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة الحالية، ولاسيما فى ظل بدء  الموسم السياحى لإضفاء الأجواء الترفيهية لأهالى المحافظة وضيوفها وزائريها.

 

 وخلال اللقاء الذى حضره رئيس إقليم جنوب الصعيد عماد فتحى، ويوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان، فضلًا عن شعبان حسين المشرف على فرق الفنون الشعبية.

محافظ أسوان يشكر وزارة الثقافة 

 قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لما يتم تقدمه من زخم ثقافى وفنى متميز فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وتنفيذ فعاليات وأنشطة فى المناسبات المختلفة التى تشهدها عاصمة الثقافة الإفريقية من الإحتفال بيوم السياحة العالمى، ومهرجانات تعامد الشمس وسمبوزيوم أسوان الدولى.

وأكد أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر فى تطوير مهارات الجيل الحالى من النشء والشباب، وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم، وصقل مواهبهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية.

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​ أسوان الثقافة الفنون الفنون الشعبية الموسم السياحى

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