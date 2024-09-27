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القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة ينظم ندوة تثقيفية بدمنهور

القومى للطفولة والأمومة
القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة ينظم ندوة تثقيفية بدمنهور

نفذ فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومقرر اللجنة العامة لحماية الأطفال، من خلال اللجان الفرعية بالمراكز عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بحضور مسئولى وممثلي التربية والتعليم والأوقاف والصحة والمجلس القومي للسكان والتضامن وممثلى كافة الجهات الشريكة بالمبادرة. 

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري


جاء ذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام ببناء الإنسان المصري وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات وأنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري كأحد متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحت رعاية  الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة. 

الممارسات الضارة للأطفال وخط نجدة الطفل 1600


 تم بنطاق مدينة دمنهور تنفيذ ندوة تثقيفية بمدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، تناولت عدد من الموضوعات الهامة مثل الممارسات الضارة للأطفال وخط نجدة الطفل 1600، ومبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًّا ونوعًا؛ لتحقيق التنمية، وتحسين معدلات الإنجاب، حيث إنها تستهدف أول وأهم 1000 يوم من حياة الإنسان، كما أنها المسئولة عن تكوين 85٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية، وتشمل الألف يوم الذهبية فترة الحمل 270 يومًا بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التي هى 730 يومًا، وذلك من خلال رفع الوعى الصحى والمتابعة الدورية والتدريب المهاري لدعم الولادة الطبيعية. 

أضرار الزواج المبكر


كما تم مناقشة خطورة الزواج المبكر حيث تم استعراض عواقب هذا الزواج والمشاكل الناتجة عنه مما  يؤدي إلى أضرار كثيرة، والتنويه إلى إلى أن السن القانوني للزواج  للفتاة يبدأ من 18 سنة ويعد أى زواج قبلها زواج أطفال.

 وأبدى المشاركون تفاعلًا كبيرًا مع الموضوعات المطروحة، مما يعكس أهمية مثل هذه الجهود التثقيفية في توعية المجتمع وتحقيق مصلحة الطفل والمجتمع. 
 

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