الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إجراء جديد ضد عامل بمحل كوافير متهم بالتحرش بفتاة أجنبية في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 استعجلت نيابة المعادي الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عامل في محل كوافير، اتهمته سيدة أجنبية تبلغ من العمر 32 عامًا، بالتحرش بها أثناء تقليم أظافرها، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.


وقالت السيدة في بلاغها إنها تعرضت لملامسة غير لائقة من العامل، الذي قام بملامسة قدمها في منطقة الركبة أثناء تقديم الخدمة.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية العامل، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة المعادي النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة فى القطامية

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

التحويلات المرورية بعد غلق كلي للدائري باتجاه المريوطية لمدة شهر

بدء غلق الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب لوصلة المريوطية

عقوبة صاحب محل عصير تسبب فى إصابة 3 فتيات بالتسمم بالجيزة

التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الأقصر

محكمة النقض تخفف الحكم عن طبيب إيمان الحصري لـ3 شهور

تأجيل معارضة إسلام بحيري لـ 17 أكتوبر

الأكثر قراءة

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

رئيس إسكان النواب: إلغاء الاشتراطات البنائية تقضي على العشوائيات

منوعات

المزيد

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

المزيد
الجريدة الرسمية