إجراء جديد ضد عامل بمحل كوافير متهم بالتحرش بفتاة أجنبية في المعادي

استعجلت نيابة المعادي الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عامل في محل كوافير، اتهمته سيدة أجنبية تبلغ من العمر 32 عامًا، بالتحرش بها أثناء تقليم أظافرها، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.



وقالت السيدة في بلاغها إنها تعرضت لملامسة غير لائقة من العامل، الذي قام بملامسة قدمها في منطقة الركبة أثناء تقديم الخدمة.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية العامل، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.