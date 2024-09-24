حبس عامل متهم بالتحرش بفتاة أجنبية في المعادي
قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عامل في محل كوافير، بعد ان اتهمته سيدة أجنبية تبلغ من العمر 32 عامًا، بالتحرش بها أثناء تقليم أظافرها، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وقالت السيدة في بلاغها إنها تعرضت لملامسة غير لائقة من العامل، الذي قام بملامسة قدمها في منطقة الركبة أثناء تقديم الخدمة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية العامل، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.
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