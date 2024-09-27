انطلاق ماراثون "يوم الصم العالمي" بدمنهور (صور)

شارك الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة فعاليات ماراثون «يوم الصم العالمي»، الذي نظمه مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة ونادي روتاري دمنهور ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع، وكذلك الاحتفال بلغة الإشارة، في إطار دعم الدولة المصرية لتعزيز سبل التنمية المستدامة وتضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيدة الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات من الصم وضعاف السمع وممثلي الجهات المشاركة.



إطلاق وزير الشباب والرياضة لإشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس

حيث بدأ ماراثون «يوم الصم العالمي»، عقب إطلاق وزير الشباب والرياضة لإشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس، لينطلق الماراثون من كورنيش دمنهور أسفل الكوبرى الدولي، الساعة العاشرة صباحًا، منطلقًا في خط سيره الذي انتهى عند فندق دمنهور السياحي، حيث يقام معرض الحرف اليدوية والتراثية، في احتفالية تدعم رسالة الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.



رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعيًا ورياضيًا

أكد الدكتور حازم الديب، أن ماراثون يوم الصم العالمي يُعد رسالة قوية على إرادة الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعيًا ورياضيًا وصحيًا وفي كافة المجالات، نظرًا لأدوارهم الفاعلة في المجتمع، وأنهم شركاء حقيقيون في تنمية وبناء الوطن، وأن الماراثون يعد رسالة قوية على الاهتمام بالرياضة كمكون من مكونات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، لافتًا إلى حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على الاهتمام بذوي القدرات والاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل.

