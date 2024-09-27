الإسكندرية السينمائي يُطلق اسم الفنانة نيللي على قاعة الندوات الرئيسية

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنانة نيللي على قاعة الندوات الرئيسية، تزامنًا مع الدورة الأربعين التي تحمل اسمها.

وصرّح الأمير أباظة أن نيللي تُعدّ من أبرز نجمات الاستعراض على الشاشة المصرية منذ الستينيات، حيث قدّمت العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا وخلّدتها في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

من أبرز أعمال نيللي: "فوازير رمضان"، التي اشتهرت بتقديمها لأكثر من خمسة عشر عامًا، حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة شهر رمضان في العالم العربي. كما قدمت للسينما العديد من الأفلام، منها: العذاب امرأة الذي تناول قضايا اجتماعية وإنسانية، وتحت التهديد الذي تناول موضوعات الإثارة والجريمة، بالإضافة إلى مسلسلات مثل ألف ليلة وليلة الذي يعتمد على القصص التراثية. على خشبة المسرح، قدمت مسرحية دنيا حواء التي لاقت استحسان الجماهير والنقاد، وكذلك المسلسل الرومانسي عروس البحر.

كما قدمت نيللي أفلامًا أخرى منها: مجرم تحت الاختبار، الليالي الدافئة، المغامرة الكبرى، الشحات، لا لا يا حبيبي، قاع المدينة، زوجة بلا رجل، وامرأة بلا قيد، والتي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية متنوعة.

المهرجان يُقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ويحتفي في دورته الأربعين، التي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، بالفنانة الكبيرة نيللي.