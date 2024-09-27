حبس تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة فى القطامية
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة أعمدة الإنارة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمون بمحافظة السويس)، بسرقة أعمدة الإنارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة القطامية مستخدمين سيارتين فى ارتكاب وقائع السرقة.
القبض على تشكيل عصابى
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- الأدوات المستخدمة فى الفك والتركيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب "الفك والتقطيع" من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بقصد بيعها خردة، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (تاجرى خردة "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة السويس) تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد من كشافات أعمدة الإنارة - كمية من الحديد المنصهر الناتج عن صهر الأعمدة - كمية من الأسلاك النحاس "من متحصلات وقائع السرقة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
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