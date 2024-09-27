الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة فى القطامية

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى

 قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة أعمدة الإنارة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمون بمحافظة السويس)، بسرقة أعمدة الإنارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة القطامية مستخدمين سيارتين فى ارتكاب وقائع السرقة.
 

القبض على تشكيل عصابى 

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- الأدوات المستخدمة فى الفك والتركيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب "الفك والتقطيع" من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بقصد بيعها خردة، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (تاجرى خردة "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة السويس) تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد من كشافات  أعمدة الإنارة - كمية من الحديد المنصهر الناتج عن صهر الأعمدة  - كمية من الأسلاك النحاس "من متحصلات وقائع السرقة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى). 
 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية أمن القاهرة النيابة العامة قسم شرطة القطامية

مواد متعلقة

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

التحويلات المرورية بعد غلق كلي للدائري باتجاه المريوطية لمدة شهر

بدء غلق الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب لوصلة المريوطية

عقوبة صاحب محل عصير تسبب فى إصابة 3 فتيات بالتسمم بالجيزة

التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الأقصر

محكمة النقض تخفف الحكم عن طبيب إيمان الحصري لـ3 شهور

تأجيل معارضة إسلام بحيري لـ 17 أكتوبر

براءة متهمين اثنين بتسريب امتحانات الفيزياء للثانوية العامة

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

قائد الحرس الثوري: لو اجتمعت أمريكا وكل شياطين العالم لن يهزموا حزب الله

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية