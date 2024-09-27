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سياسة

الأنبا ثاوفيلس يترأس أول لقاء للمجلس الإكليريكي الإقليمي

المجلس الإكليريكي
المجلس الإكليريكي

عقد نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والرئيس الجديد لـ المجلس الإكليريكي الإقليمي لمنطقة الصعيد وإفريقيا (الدائرة الثالثة) لقاءً، مع ممثلى المجالس الإكليريكية الفرعية بالإيبارشيات التابعة للمجلس، وذلك بدير السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا ثاوفيلس، ثم انطلقت بعده فعاليات اللقاء وفقًا لجدول الأعمال  حيث تمت مناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة واستعرض المجتمعون العديد من المقترحات والآراء، في ختام اللقاء تم افتتاح قاعة المجلس الإكليريكي الموجودة في الدير.

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى أول شهداء المسيحية ورئيس الشمامسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نقل جسد القديس إسطفانوس.

﻿ تُعيِّد الكنيسة بنقل جسد القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء.

وذلك أنَّه بعد استشهاده في أورشليم أخذ رجال أتقياء جسده الطاهر ودفنوه في ضيعة يقال لها غملائيل بالقرب من أورشليم.

وظل جسده مجهولًا حوالي ثلاثمائة سنة. ثم ظهر لكاهن يدعى لوكيانوس وعرّفه بنفسه ومكان جسده، فمضى الكاهن إلى القديس يوحنا أسقف أورشليم وأخبره بذلك، فقام وبصحبته اثنان من الأساقفة وبعض الشعب وحفروا في المكان المعيَّن، فحدث زلزال عظيم. ثم ظهر تابوت فيه الأعضاء المقدسة، فحملوه بإكرام عظيم حتى أدخلوه أورشليم، ثم شيَّد له أحد أهالي القسطنطينية يُدعى ألكسندروس كنيسة عظيمة بأورشليم ووضع الجسد فيها. وبعد خمس سنوات تنيَّح ألكسندروس فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس إسطفانوس.

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الكنيسة الأرثوذكسية المسيحية لإكليريكي المجلس الإكليريكي الانبا ثاوفيلس

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