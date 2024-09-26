مصرع شاب بصعق كهربائي أثناء عمله بفندق عائم في الأقصر

لقي شاب في العقد الثالث مصرعه بصعق كهربائي أثناء عمله بفندق عائم بنهر النيل بطريق المراسي بالبياضية شرق محافظة الأقصر.

تفاصيل الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يدعى طارق يحيى محمد يبلغ من العمر 38 عاما يعمل فني صيانة بالفندق العائم " ح " التابع لشركة "ت" السياحة والمتوقفة أي خالية من السائحين.

وأفادت التحريات أن الشاب مقيم قرية الدير الشرقي جنوب محافظة بقنا توفي بصعق أثناء قيامه بأعمال الصيانة «تشغيل المولد الكهربائي» بالفندق العائم صعقه التيار الكهربائي مما أدي إلي حدوث وفاته في الحال، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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