حرب لبنان، استشهاد 9 أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على شبعا

استشهد 9 أشخاص من عائلة واحدة اليوم الجمعة، بغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة شبعا جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: إن "عائلة مكونة من 9 أشخاص استشهدت في غارة للعدو على منزل من ثلاثة طوابق في شبعا".

وليلًا، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانًا جويًا واسعًا، وشنت سلسلة غارات عنيفة تركزت على مدينة النبطية (جنوب) وفق الوكالة، مشيرة إلى وقوع إصابات.

وأدت الغارات الإسرائيلية على 5 محافظات في البلاد، أمس الخميس، إلى استشهاد 92 شخصًا وجرح 153 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على منطقة خليج حيفا (شمال)، فيما أكد حزب الله أنه استهدف مستوطنة "كريات آتا" بصلية من ‏صواريخ "فادي 1".

يأتي هذا فيما يشن جيش الاحتلال عدوانًا على لبنان منذ الإثنين، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 70 ألف نازح مسجلين رسميًا بمراكز الإيواء، وفق معطيات لبنانية رسمية.

إطلاق 10 صواريخ من لبنان على حيفا

وأطلق نحو 10 صواريخ على حيفا وضواحيها الشمالية. فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة مركبة في حيفا بشظايا صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي السياق، دوت صفارات الإنذار في طبريا والجليل وهضبة الجولان المحتلة، على ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

بدوره، قال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ "فادي 1"، إضافة إلى إعلانه عن قصف مدينة طبريا بصلية صاروخية.‏

وأضاف في بيان، أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".