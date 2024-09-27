الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حرب لبنان، استشهاد 9 أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على شبعا

لبنان
لبنان

استشهد 9 أشخاص من عائلة واحدة اليوم الجمعة، بغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة شبعا جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: إن "عائلة مكونة من 9 أشخاص استشهدت في غارة للعدو على منزل من ثلاثة طوابق في شبعا".

وليلًا، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانًا جويًا واسعًا، وشنت سلسلة غارات عنيفة تركزت على مدينة النبطية (جنوب) وفق الوكالة، مشيرة إلى وقوع إصابات.

وأدت الغارات الإسرائيلية على 5 محافظات في البلاد، أمس الخميس، إلى استشهاد 92 شخصًا وجرح 153 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على منطقة خليج حيفا (شمال)، فيما أكد حزب الله أنه استهدف مستوطنة "كريات آتا" بصلية من ‏صواريخ "فادي 1".

يأتي هذا فيما يشن جيش الاحتلال عدوانًا على لبنان منذ الإثنين، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 70 ألف نازح مسجلين رسميًا بمراكز الإيواء، وفق معطيات لبنانية رسمية.

إطلاق 10 صواريخ من لبنان على حيفا

وأطلق نحو 10 صواريخ على حيفا وضواحيها الشمالية. فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة مركبة في حيفا بشظايا صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي السياق، دوت صفارات الإنذار في طبريا والجليل وهضبة الجولان المحتلة، على ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

بدوره، قال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ "فادي 1"، إضافة إلى إعلانه عن قصف مدينة طبريا بصلية صاروخية.‏

وأضاف في بيان، أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان صواريخ الاحتلال مقاتلات اسرائيلية بلدة شبعا جنوب لبنان

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

أرخص كيلو بالأسواق، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

يتصدر قائمة الهدافين، هالاند يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

كوكتيل مخدرات، سقوط تجار "الكيف" في القرنة

منوعات

المزيد

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية