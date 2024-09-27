موعد ومكان عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد على
يقام عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي مساء غد السبت في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وفاة شقيق المخرج مجدي أحمد على
وسبق وأعلن المخرج مجدي أحمد علي وفاة شقيقه علي، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء، وكتب مجدي أحمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "علي أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي سبقني ومشي.. مع السلامة يا قلب أخوك".
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