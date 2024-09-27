الأمن يكشف ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية.
تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا استغاثة مدعومة بصورة بشأن تغيب طفلة - مُقيمة بمحافظة الإسكندرية.
وبالفحص تبين أن المذكورة قامت بترك المنزل بتاريخ 17سبتمبر، وكانت متواجدة لدى خالتها وعادت من تلقاء نفسها بتاريخ 21 سبتمبر؛ لوجود خلافات بينها ووالدها، ولم يحرر والدها ثمة محاضر بتغيبها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.