الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية.

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 تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا استغاثة مدعومة بصورة بشأن تغيب طفلة - مُقيمة بمحافظة الإسكندرية. 
 

وبالفحص تبين أن المذكورة قامت بترك المنزل بتاريخ 17سبتمبر، وكانت متواجدة لدى خالتها وعادت من تلقاء نفسها بتاريخ 21 سبتمبر؛ لوجود خلافات بينها ووالدها، ولم يحرر والدها ثمة محاضر بتغيبها.
 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محافظة الإسكندرية تغيب طفله

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