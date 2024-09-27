سجلات المتوجين بالسوبر الأفريقي، مصر في الصدارة

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة العربية السعودية “أرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لسجلات التتويج بالسوبر الأفريقي فإن مصر تعد الأكثر تتويجًا بالسوبر الأفريقي بـ 12 مرة منها 8 للأهلي و4 للزمالك، فى حين حصدت أندية تونس السوبر الأفريقي 3 مرات، وحققت أندية المغرب اللقب 5 مرات وأيضا اندية الكونغو 3 مرات منذ إنشاء البطولة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر".

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن.

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية.

كما يسعى جوميز في تحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد تدريبه القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاته– محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر فرج - حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.