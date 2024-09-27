"الثقافة" تستضيف ختام الأسبوع الثقافى الكورى على المسرح الصغير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية التابعان لوزارة الثقافة، حفل ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى التى أقيمت تحت شعار k- sound، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى

ويأتي ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح المركز الثقافى الكورى فى مصر، ويقام الحفل فى السابعة مساء السبت ٢٨ سبتمبر الجاري على المسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج حفلا ختاميا لفعاليات أكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية "جوجاك" لعام ٢٠٢٤،

بالإضافة إلى عرض موسيقي خاص من قبل المدربين باك جاي هيونج من أكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية والمدربين نوه يون جي وإوم يي جين لورشة عمل "آريرانج".

كما يختتم المعرض الفنى الذى أقيم على هامش الأسبوع الثقافى الكورى بقاعة زياد بكير وضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية والأريرانج الشعبية.

تعتبر الآريرانج من نوعية الأغانى الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية.

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