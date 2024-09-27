الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الثقافة" تستضيف ختام الأسبوع الثقافى الكورى على المسرح الصغير بالأوبرا

بوستر ختام فعاليات
بوستر ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري، فيتو

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية التابعان لوزارة الثقافة، حفل ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى التى أقيمت تحت شعار k- sound، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة. 

ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى 

ويأتي ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح المركز الثقافى الكورى فى مصر، ويقام الحفل فى السابعة مساء السبت ٢٨ سبتمبر الجاري على المسرح الصغير. 

ويتضمن البرنامج  حفلا ختاميا لفعاليات أكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية "جوجاك" لعام ٢٠٢٤،
بالإضافة إلى عرض موسيقي خاص من قبل المدربين باك جاي هيونج من أكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية والمدربين نوه يون جي وإوم يي جين لورشة عمل "آريرانج".
كما يختتم المعرض الفنى الذى أقيم على هامش الأسبوع الثقافى الكورى بقاعة زياد بكير وضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية والأريرانج الشعبية.
تعتبر الآريرانج من نوعية الأغانى الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية.

بمشاركة 115 فنانا وتكريم 19 شخصية، الأوبرا تعلن تفاصيل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية (فيديو)

الأوبرا تحتفل بذكرى بليغ حمدى الخميس المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية

الأسبوع الثقافى الكورى فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى الأوبرا دار الأوبرا المصرية

مواد متعلقة

بمشاركة 115 فنانا وتكريم 19 شخصية، الأوبرا تعلن تفاصيل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية (فيديو)

الأوبرا تحتفل بذكرى بليغ حمدى الخميس المقبل

الأكثر قراءة

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

مفاجأة منتظرة، كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

الأمن يكشف ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية

السوبر الأفريقي، بي إن سبورتس المفتوحة تحسم موقفها من إذاعة مباراة الأهلي والزمالك

الجزر الأحمر بـ 40 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة

أزمة في حياتها.. أميرة هاني تطلب من جمهورها الدعاء لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية