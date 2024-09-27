أزمة في حياتها.. أميرة هاني تطلب من جمهورها الدعاء لهذا السبب

كشفت الفنانة أميرة هاني عن مرورها بفترة عصيبة خلال هذه الفترة على كل الأصعدة سواء فى الحياة الشخصية أو العملية.

وكتبت أميرة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “اللي بمر بيه بقالي فترة وخصوصًا آخر شهرين في بعض الأصعدة حاجة متمنهاش لألد أعدائي”.

في هذا السياق، قالت: "بتكلم بشكل أساسي علي الناس المؤذية اللي بتحاول تعملي مشاكل ف شغلي ومشاكل مع الجهات المسئولة عني وبيحاولوا يئذوني نفسيًا ومعنويًا وماديًا.. الحمد لله على كل شيء".

واختتمت قائلة: “اللي طالباه منكوا الدعاء بس عن ظهر غيب!، وربنا قادر علي كل شئ، جمعة مباركة عليكوا”.

