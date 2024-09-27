استعدادات الأقصر للموسم السياحي الشتوي

ترأس اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر اجتماعا بمقر مجلس مدينة الأقصر، لمناقشة خطة تطوير ميادين وشوارع مدينة الأقصر بالتنسيق مع أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بقيادة الدكتور أحمد حمزة عميد الكلية، والدكتور رمضان عبد المعتمد وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الموسم السياحي 2024

وأكد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أنه الاجتماع يهدف إلى المساهمة في إضفاء بريق وسحر خاص للأقصر مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي الجديد 2024، والخطوات الجديدة لتحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين من مختلف أنحاء العالم.



وأوضح اللواء علي الشرابي أن من أهم هذه الأعمال الرسم على الجداريات وجميع الأكشاك الكهربائية والاهتمام بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع مستوى المسطحات الخضراء وطلاء الأرصفة ودهانها مع تزيين طريق المسار السياحي ومداخل ومخارج المدينة بدءًا من ميناء الأقصر الجوي وصولًا حتى منطقة الجولي فيل، وذلك بشكل يتميز بالطابع العصري للمحافظة ويتسق مع هويتها.



يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة.