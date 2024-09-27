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رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بـ جامعة القاهرة حفل تخريج دفعة جديدة من كلية العلوم، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأسرهم.

تفاصيل حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم بجامعة القاهرة 

وبدأت مراسم الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ونائب الرئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود السعيد، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة أوائل الخريجين، وعرض فيلم تسجيلي عن كلية العلوم بين الماضي والحاضر، ثم كلمة لعميد الكلية، وأخيرا كلمة رئيس الجامعة أعقبها تكريم لعدد من الشخصيات العامة وأوائل المستويات الدراسية والمتفوقين وأوائل الخريجين.

وفي كلمته، عبر الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن سعادته بالمشاركة في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية العلوم، مشيدًا بجهود أساتذة الكلية والقائمين على شئونها في تعليم وتأهيل الطلاب طوال سنوات الدراسة، ومؤكدا على واجب الخريجين رد الجميل لوطنهم الذي يحتاج في نهضته إلى الاستفادة من العلوم والمعارف التي اكتسبها كل خريج.

كما قدم الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، التهنئة للخريجين بإنجازاتهم ونجاحهم، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، كما استعرض إنجازات الكلية خلال السنوات الماضية، وأكد على ان خريجي الكلية مؤهلون بأحدث المستويات العلمية، مشيرًا إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تم إدخالها في المناهج الدراسية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الدروع وشهادات التقدير وسط أجواء احتفالية، حيث عبر الطلاب وأسرهم عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة التي خرجت بما يليق باسم ومكانة جامعة القاهرة.

رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم
رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم

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